Stand: 11.04.2022 08:42 Uhr Feuer in Holzspäne-Lager in Billbrook

In Billbrook hat sich am Montagmorgen ein Feuer in einem Holzspäne-Bunker ausgebreitet. Rund 40 Feuerwehrleute waren im Einsatz, unter anderem, um die Glut aus dem Silo ablassen und den Brand in der Werner-Siemens-Straße zu löschen. Verletzt wurde niemand. Warum es gebrannt hat, ist noch nicht geklärt. | Sendedatum NDR 90,3: 11.04.2022 08:30

