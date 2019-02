Stand: 01.02.2019 14:47 Uhr

Feuer in Hoheluft: Bewohner mit Leitern gerettet

Die Hamburger Feuerwehr hat bei einem Wohnungsbrand in der Breitenfelder Straße im Stadtteil Hoheluft-Ost mehrere Hausbewohner über Drehleitern gerettet. Die Einsatzkräfte sind weiterhin mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Löscharbeiten dauern an. Der Mieter der Brandwohnung kam mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus.

Flammen schlugen aus dem Fenster

Feuerwehrsprecher Martin Schneider sagte zu NDR 90,3: "Beim Eintreffen schlugen hier schon Flammen aus dem Fenster heraus und es hieß, dass noch Menschen in der Wohnung sein sollten." Ein Mieter sei aus der brennenden Wohnung im 2. Obergeschoss des Mehrfamilienhauses gemeinsam mit seinem Hund per Drehleiter herausgeholt worden.

Weitere zehn Menschen teils mit Drehleitern gerettet

Weitere zehn Bewohner des Hauses seien teilweise ebenfalls über Drehleitern und über das Treppenhaus gerettet worden. Für die Mieter hat die Feuerwehr wegen der Kälte einen eigenen Bus zur Verfügung gestellt, worin sie sich aufwärmen können.

Wohnung ist sehr vollgestellt

Der Einsatz in der Brandwohnung gestaltete sich schwierig, so Schneider. "Das Feuer in den Griff zu bekommen, ist für uns eine Herausforderung", erklärte er. Die Wohnung sei sehr voll und unübersichtlich. Darin sollen so hohe Zeitungsstapel gestanden haben, dass sich die Feuerwehrleute durch enge Gänge kämpfen mussten. "Im Küchenbereich soll es angefangen haben zu brennen und hat sich dann von dort ausgebreitet."

