Stand: 13.06.2020 17:10 Uhr - NDR 90,3

Feuer in Hochhaus - Nachbar rettet Kind vor Flammen

Bei einem Wohnungsbrand in Hamburg-Rothenburgsort sind am Sonnabend fünf Menschen verletzt worden. Das Feuer war nach Angaben eines Feuerwehrsprechers am Mittag in einer Hochhauswohnung am Billhorner Deich ausgebrochen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, schlugen bereits Flammen aus den Fenstern.

Feuer in Hochhaus in Rothenburgsort 13.06.2020 17:35 Uhr







Busfahrer holt Kind aus Brand-Wohnung

Die Bewohnerin einer betroffenen Wohnung konnte sich und ihr Baby schnell in Sicherheit bringen - das Feuer versperrte ihr aber den Weg zu dem Zimmer, in dem ihr zweites, vierjähriges Kind Mittagsschlaf machte. Ein Nachbar zögerte nicht lange, als er Hilferufe hörte: Der 29-jährige Hochbahn-Busfahrer lief in die brennende Wohnung, schnappte sich den Jungen und rettete ihn nach draußen.

Die eintreffende Feuerwehr brachte weitere Bewohner aus dem Haus in Sicherheit. Fünf Menschen, darunter zwei Kinder, mussten mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus. 13 weitere Personen wurden vor Ort medizinisch behandelt. Die Einsatzkräfte konnten den Brand schließlich zügig unter Kontrolle bringen. Die Brandursache ist noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 13.06.2020 | 17:10 Uhr