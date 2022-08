Stand: 31.08.2022 06:48 Uhr Feuer in Heimfeld: Frau aus Wohnung gerettet

Die Hamburger Feuerwehr hat am Mittwochmorgen eine Frau aus einer brennenden Wohnung in Heimfeld gerettet. Das Feuer war nach Angaben des Lagezentrums in einem Mehrfamilienhaus in der Stader Straße ausgebrochen. Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt. | Sendedatum NDR Hamburg Journal: 31.08.2022 07:00

