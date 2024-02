Stand: 07.02.2024 12:28 Uhr Feuer in Harburg: 15 Menschen aus Wohnhaus gerettet

Die Feuerwehr hat am Mittwochmorgen 15 Menschen aus einem verrauchten Haus in Harburg gerettet. Das Feuer war gegen 8.30 Uhr im Keller im Wohnhaus in der Lassallestraße ausgebrochen. Elf Erwachsene und vier Kinder wurden mit Brand-Fluchthauben durch das verqualmte Treppenhaus in Sicherheit gebracht. Verletzt wurde niemand, der Brand konnte schnell gelöscht werden.

