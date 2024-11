Stand: 15.11.2024 06:03 Uhr Feuer in Hamburger Studentenwohnheim - zehn Leichtverletzte

In Stellingen hat ein Studentenwohnheim gebrannt: Dabei sind an der Hagenbeckstraße am Abend mehr als zehn Menschen leicht verletzt worden, weil sie Rauch eingeatmet haben. Ein Student musste ins Krankenhaus. 40 Menschen wurden während der Löscharbeiten in einem HVV-Bus betreut. Das Feuer war in einer Gemeinschaftsküche ausgebrochen, drei Studentenwohnungen sind vorerst unbewohnbar.

