Feuer in Borgfelde: Großeinsatz wegen Brand in Mehrfamilienhaus Stand: 05.10.2021 21:24 Uhr Die Hamburger Feuerwehr ist am Dienstagabend zu einem Großeinsatz in Borgfelde ausgerückt. Mehr als 80 Einsatzkräfte waren vor Ort.

Der Brand ereignete sich in einem Mehrfamilienhaus in der Borgfelder Straße an der Ecke zur Straße "Beim Gesundbrunnen". Als die Einsatzkräfte eintrafen, brannte eine Wohnung im ersten Obergeschoss komplett.

Zwei Schwerverletzte im Krankenhaus

Mehrere Menschen standen in unterschiedlichen Geschossen an ihren Fenstern und riefen um Hilfe. Die Feuerwehr rettete 20 Personen aus dem Haus. Mehrere Menschen wurden verletzt, zwei kamen schwer verletzt ins Krankenhaus.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 05.10.2021 | 21:00 Uhr