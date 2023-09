Stand: 14.09.2023 18:14 Uhr Feuer in Bahn-Kabelschächten: Generalbundesanwalt ermittelt

Nach den Bränden in Kabelschächten der Bahn hat sich die Bundesanwaltschaft eingeschaltet. Die Karlsruher Behörde ermittelt jetzt wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung. Auf der linksradikalen Plattform "Indymedia" war ein Bekennerschreiben aufgetaucht. In der Nacht zum vergangenen Freitag hatten an drei Orten Kabelschächte gebrannt. In der Folge waren zahlreiche Fern- und Regionalzüge zwischen Hamburg und Berlin ausgefallen.

