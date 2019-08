Stand: 09.08.2019 14:12 Uhr

Feuer im Wohnheim: Senioren können nicht zurück

Nach dem Großfeuer in einer Seniorenanlage in Hamburg-Eidelstedt können die Bewohner auf absehbare Zeit nicht in ihre Wohnungen zurück. Der Schaden durch das Feuer am Donnerstagabend ist immens, wie die zuständige Wohnungsbaugenossenschaft auf Nachfrage von NDR 90,3 mitteilte.

Gebäude muss möglicherweise abgerissen werden

Nach Angaben der Genossenschaft ist noch völlig unklar, ob das Gebäude am Halstenbeker Weg wieder saniert werden kann oder ob es abgerissen und neu gebaut werden muss. Das Dach habe stundenlang in Flammen gestanden, außerdem habe das Löschwasser wohl große Schäden angerichtet.

Die Genossenschaft sucht jetzt zusammen mit dem Bezirksamt Eimsbüttel und anderen Wohnungsunternehmen nach Ersatzwohnungen und Pflegeeinrichtungen für die insgesamt 52 Bewohner.

Eidelstedt: Brand in Seniorenwohnanlage Hamburg Journal - 08.08.2019 19:30 Uhr Die Hamburger Feuerwehr löscht einen Brand in einem Seniorenwohnheim in Eidelstedt. Feuerwehrsprecher Jan Ole Unger berichtet im Gespräch mit NDR Reporter Sebastian Rieck über den Einsatz.







Brandursache noch unklar

Sie waren direkt nach dem Brand in Krankenhäusern untergekommen - verletzt wurde aber niemand. Warum das Feuer ausbrach, ist weiterhin unklar. Die Wohnanlage war in den 80er-Jahren gebaut worden und gehört einer kleinen Stiftung. Verwaltet wird sie von der Kaifu Nordland Genossenschaft.

Brand in Seniorenheim gelöscht NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 09.08.2019 10:45 Uhr Autor/in: Karsten Sekund Nach dem Brand in einer Seniorenwohnanlage in Hamburg-Eidelstedt werden die Bewohner in Notunterkünften untergebracht. NDR 90,3 Stadtreporter Karsten Sekund berichtet.







