Feuer im Pflegeheim

NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 25.12.2018 09:00 Uhr Autor/in: Philipp Kauthe

Feuer in einer Seniorenwohnanlage in Hamburg-Wilhelmsburg an Heiligabend: Aus ungeklärter Ursache hat es in dem Zimmer einer Bewohnerin gebrannt. Die ältere Dame kam ums Leben.