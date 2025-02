Feuer im Hamburger Winternotprogramm - Bewohner verletzt Stand: 06.02.2025 11:07 Uhr Bei einem Brand in einer Hamburger Unterkunft für Obdachlose ist ein Mann durch Rauchgas verletzt worden. Laut Polizei handelt es sich um eine Einrichtung des Winternotprogramms in der Friesenstraße im Stadtteil Hammerbrook.

Die Feuerwehr musste das Gebäude evakuieren. Das Feuer brach in einem Zimmer im vierten Stock aus, wo eine Matratze in Brand geriet. Ein Feuerwehrsprecher erklärte, dass zunächst eine Person vermisst wurde, die jedoch später unverletzt am Einsatzort wieder auftauchte. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und den Einsatzort bereits nach etwa 30 Minuten wieder freigeben.

Brennende Matratze sorgt für Feuerwehreinsatz

