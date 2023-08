Stand: 18.08.2023 06:00 Uhr Feuer im Deutschen Schauspielhaus

Die Hamburger Feuerwehr hat am Donnerstagnachmittag einen Brand im Schauspielhaus am Hauptbahnhof gelöscht. Dort hatten zwei Lüfter unter der Bühne Feuer gefangen und den Alarm ausgelöst. Die Einsatzkräfte hatten keine Mühe, den Brand zu löschen. Viele Räume des Theaters, das derzeit in der Sommerpause ist, waren stark verqualmt und mussten längere Zeit belüftet werden. Ob es einen größeren Schaden gibt, ist unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 18.08.2023 | 06:00 Uhr