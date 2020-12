Feuer beschädigt Lagerhalle in Hamburg-Rothenburgsort

Stand: 29.12.2020 07:11 Uhr

Die Feuerwehr ist in der vergangenen Nacht zu einem Lagerhallenbrand in Hamburg-Rothenburgsort ausgerückt. Vor dem Gebäude einer Exportfirma in der Billstraße waren Gegenstände in Brand geraten.