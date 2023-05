Stand: 06.05.2023 19:42 Uhr Feuer auf dem Gelände der Harburger Tafel

Auf dem Gelände der Harburger Tafel ist in der Nacht zum Sonnabend ein Feuer ausgebrochen. Ein Mitarbeiter hatte bemerkt, dass ein großer Müllcontainer lichterloh brannte. Als die Feuerwehr an der Buxtehuder Straße eintraf, schlugen die Flammen meterhoch in den Himmel. Den Einsatzkräften gelang, das Übergreifen auf das Lager der Tafel zu verhindern. Die Ursache ist noch unklar, Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen.

