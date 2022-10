Stand: 22.10.2022 19:30 Uhr Feuer an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften

Am Campus der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Bergedorf hat es am Freitagabend gebrannt. Das Feuer war im Abfalllager für Chemiekalien ausgebrochen. Da zunächst unklar war, welche Substanzen in Brand geraten waren, rückte die Feuerwehr mit Spezialausrüstung in den Keller vor und entfernte die betroffenen Fässer. Wegen umfangreicher Luftmessungen konnten die Einsatzkräfte erst nach mehreren Stunden Entwarnung geben. Die Brandursache ist unklar.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 22.10.2022 | 19:30 Uhr