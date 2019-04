Stand: 19.04.2019 07:08 Uhr

Feuer an "Cap San Diego": Überseebrücke gesperrt

Schreck im Hamburger Hafen am Donnerstagabend: Besucher bemerkten Rauch am Zugang zum Museumsschiff "Cap San Diego" und alarmierten die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte rückten an und sperrten die Überseebrücke.

Offenbar war ein Stromkabel wegen eines technischen Defekts in Brand geraten. Das Feuer wurde schnell gelöscht, verletzt wurde niemand. Die Überseebrücke war für etwa eine Stunde gesperrt. Verletzt wurde niemand.

