Feuer am Billbrookdeich in Hamburg ausgebrochen

Im Hamburger Stadtteil Billbrook ist eine Autowerkstatt in Brand geraten und hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Das Feuer sei aus bisher ungeklärter Ursache am Sonnabendmittag in der Werkstatt ausgebrochen und habe sich rasant ausgebreitet, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte die Werkstatt demnach in voller Ausdehnung. Zudem hatten die Flammen bereits auf einen angrenzenden Lagerhallenkomplex übergegriffen.

Anwohner sollten Fenster schließen

Der Brand sei jedoch zügig unter Kontrolle gebracht worden, sagte der Sprecher. So wurde auch ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes dreigeschossiges Wohngebäude verhindert. Anwohner wurden gebeten, wegen der starken Rauchentwicklung die Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Feuerwehr war mit bis zu 120 Einsatzkräften vor Ort.

