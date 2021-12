Feuer: Starke Rauchentwicklung wegen Großbrand in Ohlsdorf Stand: 22.12.2021 11:00 Uhr In einer Außenhalle eines Gastronomiebetriebs in Hamburg-Ohlsdorf ist am Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Durch die starke Rauchentwicklung wurde bei der U-Bahnlinie U1 der Verkehr unterbrochen.

Die 10 mal 20 Meter große Halle brenne in voller Ausdehnung, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Feuerwehr sei bei dem Brand in Hamburg-Ohlsdorf mit rund 75 Frauen und Männern im Einsatz. Noch seien die Brandursache und die Schadenshöhe unklar.

Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten

Wegen der starken Rauchentwicklung hat die Feuerwehr eine amtliche Warnung ausgesprochen: Die Bevölkerung in den Bereichen Ohlsdorf, Hummelsbüttel, Langenhorn, Fuhlsbüttel und Groß Borstel kann durch Rauchgase des Brandes beeinträchtigt werden. Die Rauchwolke ziehe in Richtung Norden. Die Feuerwehr empfiehlt das betroffene Gebiet zu meiden - außerdem sollen Anwohnerinnen und Anwohner in Fuhlsbüttel unbedingt Fenster und Türen geschlossen halten.

U-Bahnverkehr der U1 teilweise unterbrochen

Der U-Bahnverkehr auf der Linie U1 ist zwischen Fuhlsbüttel-Nord und Ohlsdorf wegen des Rauches momentan unterbrochen. Ein Ersatzverkehr wird laut Hochbahn eingerichtet. Außerdem wurde eine benachbarte Schule evakuiert.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 22.12.2021 | 11:00 Uhr