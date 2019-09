Stand: 28.09.2019 11:40 Uhr

Feuer: Großeinsatz im ICE-Werk Langenfelde

Auf dem Gelände des ICE-Betriebswerks Langenfelde hat es in der Nacht zum Sonnabend gebrannt. Eine Streife der Bundespolizei hatte gegen 0.40 Uhr Brandgeruch bemerkt. Als die Einsatzkräfte auf dem Areal eintrafen, stand im Bereich Försterweg ein Gastrowagen in Flammen. Er gehört zu einem Zug des Anbieters BahnTouristikExpress, der für touristische Fahrten vermietet wird.

Feuer auf Bahngelände NDR 90,3 - 28.09.2019 10:00 Uhr In Hamburg-Stellingen hat in der Nacht zu Sonnabend ein abgestellter Waggon gebrannt. Die Löscharbeiten dauerten einige Stunden, weil der Brandort schwer zu erreichen war.







Zahlreiche Einsatzkräfte bei Löscharbeiten

Nach Angaben der Bundespolizei waren mehrere Löschzüge der Berufsfeuerwehr, sowie zahlreiche Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Stellingen und Eimsbüttel mit den Löscharbeiten beschäftigt. Ein neben dem brennenden Waggon abgestellter tschechischer Wagen wurde durch die Flammen beschädigt. Menschen waren nicht in Gefahr.

Brandursache steht noch nicht fest

Die Ursache für den Brand wird nun untersucht. Die Bundespolizei ermittelt nach eigenen Angaben in alle Richtungen. Ein Sprecher wollte auf Anfrage von NDR 90,3 weder Brandstiftung noch einen technischen Defekt in der Küche des Gastrowagens als Brandursache ausschließen. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden.

