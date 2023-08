Festnahmen nach Schuss auf geparktes Auto in Niendorf Stand: 22.08.2023 10:37 Uhr Die Hamburger Polizei ermittelt nach einem Schuss auf ein geparktes Auto in Niendorf. Zwei Tatverdächtige wurden vorläufig festgenommen.

Ein Passant am König-Heinrich-Weg hatte den Schuss am Montagabend gegen 19 Uhr gehört und dann zwei Männer davonfahren sehen. Deren Wagen soll ein niederländisches Kennzeichen gehabt haben. Der Zeuge rief die Polizei.

Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Wenig später konnten die Beamtinnen und Beamten das Auto im Broockkampsweg anhalten. Die beiden Tatverdächtigen, ein 20-Jähriger und ein 27-Jähriger aus den Niederlanden, wurden vorläufig festgenommen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Mangels Haftgründen seien sie nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder freigelassen worden.

Waffe gefunden - Hintergründe unklar

Im Zuge der ersten Ermittlungen stellten Einsatzkräfte an dem geparkten Fahrzeug im König-Heinrich-Weg ein Einschussloch fest und fanden eine Patronenhülse. Zudem fanden sie in unmittelbarer Nähe eine scharfe Schusswaffe und stellten sie sicher. Die Hintergründe sind noch unklar, die Ermittlungen des Landeskriminalamts dauern an.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 22.08.2023 | 08:00 Uhr