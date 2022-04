Stand: 30.04.2022 13:20 Uhr Festnahmen nach Drogen-Razzia in Eppendorf

Die Hamburger Polizei hat am Freitagabend eine Drogen-Razzia in einem Restaurant in Eppendorf gemacht. Fünf Stunden durchsuchte sie die Räume. Auslöser war ein Hinweis, dass dort ein Dealer Drogen verkauft. Zwei Verdächtige wurden festgenommen.| Sendedatum NDR 90,3: 30.04.2022 12:00

