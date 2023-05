Stand: 18.05.2023 21:11 Uhr Festnahme von alkoholisierten 26-Jährigen am Hauptbahnhof

Die Bundespolizei hat in der Nacht zum Donnerstag einen stark alkoholisierten 26-Jährigen am Hauptbahnhof festgenommen. Zeugenaussagen zufolge spuckte der Betrunkene eine 67-Jährige an und hantierte unkontrolliert mit einer Schere. Ein Atem-Alkoholtest ergab 2,85 Promille. Bereits Mittwochabend hatten Beamte der Bundespolizei einen Mann festgenommen, der mit einem Haftbefehl gesucht wurde. Der 41-Jährige hatte eine Geldstrafe wegen Beleidigung nicht bezahlt und muss jetzt 140 Tage einsitzen.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 18.05.2023 | 19:30 Uhr