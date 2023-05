Stand: 01.05.2023 17:22 Uhr Festnahme nach Brand in Lohbrügge

Nach einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Lohbrügge in der Nacht zum Montag hat die Polizei einen Bewohner vorläufig festgenommen. Es besteht der Verdacht der Brandstiftung. Da sich der Bewohner psychisch auffällig verhielt, wurde er einem Amtsarzt vorgeführt. Das Feuer war in der Wohnung des Mannes im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses im Ladenbeker Furtweg ausgebrochen. Laut Feuerwehr wurde der Brand mit einer Kerze entfacht. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell löschen, allerdings gab es eine starke Rauchentwicklung. Während der Löscharbeiten verließen die anderen Bewohner das Gebäude. Verletzt wurde niemand.

