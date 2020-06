Festnahme nach Banküberfall in Langenhorn Sendung: NDR 90,3 Aktuell | 26.06.2020 | 15:00 Uhr 1 min | Verfügbar bis 03.07.2020

Die Polizei hat zwei Männer festgenommen, die in Verdacht stehen, am Freitagmittag eine Haspa-Filiale am Langenhorner Markt überfallen zu haben. Die Täter waren mit dem Auto und zu Fuß geflüchtet.