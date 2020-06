Stand: 28.06.2020 18:17 Uhr - NDR 90,3

Banküberfälle: "Freitagsräuber" gefasst?

Die Hamburger Polizei hat drei mutmaßliche Räuber nach einem bewaffneten Banküberfall in Langenhorn festgenommen. Zwei Männer stehen unter dringendem Tatverdacht, sie kamen vor den Haftrichter. Am Sonntag gab die Polizei weitere Erkenntnisse bekannt. Demnach gehen die Ermittler davon aus, dass die beiden Haupttäter nicht nur an diesem Freitag in der Haspa-Filiale Langenhorn zugeschlagen haben, sondern auch am Freitag zuvor in Lurup.

Im Krohnstiegtunnel und im Park gefasst

Zuletzt sollen die beiden 27 und 30 Jahre alten Männer in die Bank am Langenhorner Markt gestürmt sein und dort Angestellte mit einer Schusswaffe bedroht haben. Anschließend flüchteten die Männer in einem Wagen - am Steuer soll ein 23-Jahre alter Komplize gesessen haben. Mit dem Fluchtauto rasten die mutmaßlichen Räuber bis zum Krohnstiegtunnel, mehrere Streifwagen verfolgten das Auto. Als die Männer am Tunnel ausstiegen, feuerten die Polizisten Warnschüsse ab. Die Beamten konnten einen der Tatverdächtigen im Tunnel festnehmen, bei den anderen beiden klickten die Handschellen in einem nahgelegenen Park.

Videos 00:39 Hamburg Journal 18.00 Banküberfall in Hamburg-Langenhorn Hamburg Journal 18.00 Zwei Männer haben Bankangestellte einer Haspa-Filiale am Langenhorner Markt mit Schusswaffen bedroht und Bargeld gefordert. Sie flüchteten. Kurz darauf konnte die Polizei zwei Verdächtige festnehmen. Video (00:39 min)

Bargeld im Rucksack

Die Beamten entdeckten die mutmaßliche Tatwaffe im Fluchtwagen. Das gestohlene Bargeld lag in einem Rucksack, den einer der Männer bei sich trug. Die beiden Haupttäter sitzen nun in Untersuchungshaft. Der mutmaßliche Fluchtwagenfahrer ist mangels Haftgründen wieder auf freiem Fuß.

Bei dem Überfall eine Woche zuvor in Lurup hatten zwei mit Halstüchern maskierte Männer eine Mitarbeiterin mit Schusswaffen bedroht und waren mit mehreren Tausend Euro Beute auf Fahrrädern geflüchtet.

Banküberfälle sollen zusammenhängen NDR 90,3 - 28.06.2020 18:00 Uhr Nach dem Banküberfall in Langenhorn hat die Polizei drei Männer festgenommen. Die Ermittler glauben: Zwei davon hatten schon am Freitag davor eine Bank ausgeraubt. Kai Salander berichtet.







