Stand: 09.02.2023 20:00 Uhr Festnahme am Hamburger Hauptbahnhof

Am Hamburger Hauptbahnhof hat am Donnerstagvormittag ein 30-Jähriger verbotenerweise geraucht. Als die Bundespolizei ihn überprüfte, stellte sie fest, dass der Mann mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde - wegen Körperverletzung und wegen Diebstahls. Er hatte eine geforderte Geldstrafe von über 6.300 Euro bislang nicht gezahlt. Der Mann sitzt nun in Haft.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 09.02.2023 | 20:00 Uhr