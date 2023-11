Fernwärmetunnel unter der Elbe: Bohrmaschine wird getauft Stand: 01.11.2023 19:03 Uhr Feierliche Taufe an der Elbe - da denkt man normalerweise an Schiffsneubauten. Am Donnerstag wird an der Elbe aber eine Tunnel-Bohrmaschine getauft. Und zwar die Maschine, die in den kommenden Monaten den neuen Fernwärmetunnel bohren soll.

Taufpatin ist die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne). Die Tunnelbohrmaschine wird auf den Namen "Hermine" getauft, das steht laut Umweltbehörde für "Hamburger Energiewerke Röhre Mit Neuer Energie". In gut 30 Metern Tiefe werden Fegebank und der Pastor der St. Pauli-Kirche, Sieghard Wilm, die feierliche Taufe vornehmen. Sie findet am Startschacht nahe dem Lotsenhaus Seemanshöft in Waltershof statt. Der Täufling ist ein ziemlicher Brocken: 670 Tonnen schwer, in voller Länge rund 280 Meter lang und allein der Bohrkopf hat einen Durchmesser von viereinhalb Metern.

Tunnel unter der Elbe

Der begehbare Tunnel hat Platz für zwei große Fernwärmerohre. Durch die Rohre soll später einmal heißes Wasser von der Dradenau bis zum Anschluss an das bestehende Fernwärmenetz in Bahrenfeld strömen und das kalte Wasser zurückfließen. Bis der Bohrer am Ziel auf der anderen Elbseite im Hindenburgpark in Othmarschen ankommt, wird es vermutlich zehn bis zwölf Monate dauern.

Abwärme von Betrieben im Hafen soll genutzt werden

Der knapp 1,2 Kilometer lange Tunnel ist die Voraussetzung dafür, dass Ende 2025 das Kohlekraftwerk Wedel abgeschaltet werden kann. Die Fernwärme soll dann - überwiegend klimaneutral - aus dem Energiepark Hafen kommen. Unter anderem wird die Abwärme aus Industriebetrieben wie dem Stahlwerk von Arcelor Mittal, der Müllverwertungsanlage Rugenberger Damm und aus dem Klärwerk Dradenau genutzt. Die geplanten Kosten der gesamten Elbtrasse belaufen sich auf rund 280 Millionen Euro.

