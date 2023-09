Stand: 28.09.2023 19:44 Uhr Fernwärmetunnel unter der Elbe: Bohrkopf nun im Schacht

Der geplante Fernwärmetunnel unter der Elbe ist am Donnerstag einen Schritt vorangekommen. Die Bohrmaschine, die den knapp 1.200 Meter langen Tunnel fräsen soll, hat ihren passenden Bohrkopf erhalten. Er hat einen Durchmesser von viereinhalb Metern. Am Vormittag wurde er in den 30 Meter tiefen Schacht im Jachtweg in Waltershof geschoben. Die ersten Bohrungen sollen noch dieses Jahr starten.

