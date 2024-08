Fernwärme für Eimsbüttel: Osterstraße ab Montag gesperrt

Ferienzeit ist Baustellenzeit. In Hamburg starten am Montag gleich zwei umfangreiche Straßenbauarbeiten. Die Arbeiten an der Wellingsbütteler Landstraße werden mindestens drei Jahre dauern. An der Osterstraße in Eimsbüttel nicht ganz so lange.