Stand: 23.03.2023 11:45 Uhr Fernwärme: Verbraucherzentrale will gegen E.ON klagen

Die Verbraucherzentrale will E.ON wegen Preiserhöhungen in Hamburg verklagen. Es geht um Fernwärme in Lohbrügge, wo der Energiekonzern zum Teil das Vierfache verlangt hat. Inzwischen will E.ON den Kunden und Kundinnen einen Teil erstatten. Die Verbraucherzentrale bereitet dazu eine Musterklage vor. Sie ruft Betroffene auf, ihnen die E.ON-Rechnungen online hochzuladen.

