Stand: 03.04.2023 18:10 Uhr Fernsehturm: Neues Empfangsgebäude darf gebaut werden

Beim Umbau des Hamburger Fernsehturms geht es voran: Am Fuß des "Telemichels" darf ein eiförmiges Empfangsgebäude gebaut werden. Das Bezirksamt Mitte erteilte dafür eine Befreiung vom Bebauungsplan. Am Eingang befinden sich in Zukunft die Kasse, ein Shop und eine Gastronomie. Wann der 276 Meter hohe Fernsehturm auch oben auf der Plattform saniert wird, ist weiter unklar.

