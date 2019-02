Stand: 14.02.2019 12:51 Uhr

Fernsehshow-Gewinner wegen Betrugs verurteilt

50.000 Euro hatte ein Mann aus Hamburg im Jahr 2015 in einer Fernsehshow gewonnen. Dennoch kassierte der Arbeitslose weiter Sozialleistungen vom Jobcenter. Dafür hat ihn am Donnerstag das Amtsgericht Barmbek wegen gewerbsmäßigen Betrugs am Donnerstag zu einer Bewährungsstrafe von elf Monaten verurteilt.

Fernsehshow-Gewinner meldet Preisgeld nicht NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 14.02.2019 13:00 Uhr Der Gewinner einer Abnehm-Sendung hat sein Preisgeld nicht gemeldet und Sozialabgaben kassiert. Dafür wurde er verurteilt. Unsere Gerichtsreporterin Elke Spanner war beim Prozess dabei.







Die Show, in der der Angeklagte das Preisgeld gewann, heißt: "The Biggest Loser," also: der größte Verlierer. Der Titel bezieht sich auf das Gewicht und die Abnehmerfolge der Kandidaten. Zum Ende der Show war der Angeklagte gertenschlank. Heute hat er die Kilos, die er sich damals mühsam abtrainiert hatte, allesamt wieder drauf. Und das Geld ist weg.

Den großen Gewinn verprasst

Jetzt hat der 48-Jährige sogar 20.000 Euro Schulden beim Jobcenter. Was er bloß mit dem ganzen Geld gemacht habe, fragte der Richter. "Verprasst," sagte der Angeklagte kleinlaut. "Man glaubt gar nicht, wie schnell so ein Geld weg ist." Erst habe er neue Kleidung kaufen müssen, weil er so viel abgenommen hatte. Dann, weil er wieder dicker wurde. Profitiert hätten seine Frau, seine jugendliche Tochter und Freunde. Einen Teil des Geldes habe er verspielt. Er habe gar nicht gewusst, dass er seinen Gewinn beim Jobcenter hätte melden müssen, behauptete er. Die Staatsanwältin sagte, er habe damals großes Glück gehabt. Und: "Sie hätten wirklich etwas Neues starten können."

