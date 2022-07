Ferienbeginn in Hamburg: Große Staugefahr auf der A7 und A1 Stand: 05.07.2022 13:40 Uhr Am Mittwoch ist in Hamburg der letzte Schultag. Für das kommende Wochenende rechnet der ADAC mit einem sehr hohem Verkehrsaufkommen.

In Hamburg beginnen die Sommerferien. Auch in Berlin, Brandenburg und Teilen der Niederlande beginnt die Urlaubszeit. Nordrhein-Westfalen ist bereits in der dritte Ferienwoche, erste Reisende könnten die Rückreise antreten. Für das kommende Wochenende erwartet der ADAC deshalb großes Gedränge und Staus auf den Autobahnen, auch im Großraum Hamburg auf A1, A7 und der A23.

Die Hauptverkehrszeiten sollen demnach Freitagnachmittag, Sonnabendvormittag und Sonntagnachmittag sein. Der ADAC rät, auf ruhigere Alternativrouten oder auf einen anderen Reisetag auszuweichen. Insgesamt werde dieser Reisesommer wieder so staureich wie vor Beginn der Corona-Pandemie, denn Heimat- und Campingurlaub seien seit Jahren sehr beliebt.

A7 - einspurig zwischen Hausbruch und Elbtunnel

Wer den Staus entgehen will und nachts in die Ferien startet, muss bis Sonnabend ebenfalls mit Behinderungen rechnen. Für die Einrichtung einer neuen Verkehrsführung steht zwischen dem Elbtunnel und der Anschlussstelle Hamburg-Hausbruch, jeweils von 22 Uhr abends bis 5 Uhr morgens, nur ein Fahrstreifen zur Verfügung, wie die Autobahn GmbH Nord mitteilte.

Flughafen: Längere Wartezeiten einplanen

Wer ab Hamburg in den Urlaub fliegen möchte, sollte ebenfalls mehr Zeit einplanen. Der Airport bittet nach wie vor darum, mindestens zweieinhalb Stunden vor Abflug an den Flughafen zu kommen und wenn möglich den Vorabend-Check-in zu nutzen. Besonders großen Andrang erwartet der Flughafen am Freitag.

Neun-Euro-Ticket: Volle Regionalzüge

Wer mit dem Zug in den Urlaub fahren möchte, sollte bedenken, dass Regionalzüge sehr voll sein können und eine Mitnahme des Fahrrads eventuell nicht möglich sein wird. Denn das Neun-Euro-Ticket wird weiterhin rege genutzt.

