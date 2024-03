Ferienbeginn: Hamburger Flughafen rechnet mit vielen Passagieren Stand: 15.03.2024 07:02 Uhr Nach den Streiks der vergangenen Tage rechnet der Hamburger Flughafen heute mit deutlich mehr Passagieren als sonst. Das liegt auch am Ferienstart in Hamburg und in Niedersachsen.

Mehr als 40.000 Menschen starten heute von Fuhlsbüttel aus mit dem Flugzeug - oder kommen dort an. Auf dem Flugplan stehen mehr als 160 Starts und etwa ebenso viele Landungen. Der Airport spricht von einem der stärksten Reisetage überhaupt. Viele Maschinen starten wie seit langem geplant zu Ferienzielen. Sowohl in den Süden als auch in Wintersportgebiete wie in Österreich und nach Norwegen.

Viele Umbuchungen durch vergangene Streiks

Dazu kommt, dass viele Passagiere, die in den vergangenen Tagen wegen der Streiks beim Sicherheitspersonal und bei der Lufthansa nicht fliegen konnten, auf Maschinen für Freitag umgebucht wurden. Besonders diejenigen, die am Freitagmorgen und -vormittag fliegen, sollten mehr Zeit für Gepäckaufgabe und den Check-In einplanen als sonst, so der Airport.

Flughafen Hamburg rechnet mit 250.000 Passagieren

Den Vorabend-Check-In, den Urlaubsreisende gerne nutzen, war am Donnerstag wegen des Streiks nicht möglich. In den zwei Ferienwochen rechnet der Flughafen insgesamt mit mehr als einer Viertelmillion Passagieren - falls nicht erneut gestreikt wird.

Streik am Flughafen Hannover am Freitag

Ganz reibungslos wird es an norddeutschen Flughäfen aber heute nicht ablaufen: Heute sollen mehrere deutsche Flughäfen bestreikt werden. Das teilte der Flughafen Hannover mit. Dort sind am Freitag von 0 bis 12 Uhr keine Abflüge möglich. Ankünfte sollen nicht betroffen sein. Der Hannover Airport bittet alle betroffenen Passagiere, Kontakt mit ihrer Fluggesellschaft oder ihrem Reiseveranstalter aufzunehmen. Laut ver.di sollen auch die Flughäfen Dortmund, Weeze, Dresden und Leipzig betroffen sein, Hamburg hingegen nicht.

