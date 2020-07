Stand: 28.07.2020 11:34 Uhr - NDR 90,3

Feldstraßen-Bunker: Klage gegen Aufstockung abgewiesen

Das Hamburger Verwaltungsgericht hat die Klage eines Anwohners gegen die Aufstockung des Hochbunkers in der Feldstraße im Stadtteil St. Pauli abgewiesen. Die Gründe für die Entscheidung liegen noch nicht vor, zunächst sei nur der Tenor des Urteil bekannt gegeben worden, sagte ein Gerichtssprecher am Dienstag. Wann die Urteilsbegründung vorliegt, ist noch unklar. Wenn die Begründung vorliegt, kann der Kläger noch einen Antrag auf Zulassung von Berufung beim Oberverwaltungsgericht stellen.

Bunker soll 58 Meter hoch werden

Der Anwohner Mario Bloem hält die Baugenehmigung für das Projekt für nicht rechtmäßig und hatte deshalb gegen das Projekt geklagt. Mit den neuen Stockwerken wäre der Hochbunker am Heiligengeistfeld 58 Meter hoch, die umliegenden fünf- bis sechsstöckigen Gebäude aber nur 16 Meter. Es hätte ein neuer Bebauungsplan für das Viertel erstellt werden müssen, argumentiert der Kläger.

Bunker darf weiter aufgestockt werden NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 28.07.2020 11:00 Uhr Autor/in: Frauke Reinig Das Hamburger Verwaltungsgericht gibt grünes Licht für die weitere Aufstockung des Hochbunkers an der Feldstraße. Die Klage eines Anwohners wurde abgewiesen. Wigand Koch berichtet.







Kläger Bloem enttäuscht

Geklärt sei noch gar nichts, sagte Bloem im Gespräch mit NDR 90,3. Er sei nicht nur mit dem Urteil unzufrieden, sondern mit dem gesamten Verfahren. Das Gericht sei mit der Dampfwalze über seine Argumente hinweggegangen. Mehrere Befangenheitsanträge gegen den Richter seien abgelehnt worden. Wenn die Begründung vorliegt, will Bloem über weitere juristische Schritte entscheiden. Er kritisierte vor allem das Vorgehen der Stadt. Eine solch gravierender Eingriff in das Viertel hätte der Bezirk nicht so einfach genehmigen dürfen, meint Bloem. Die Bürger seien übergangen worden.

Spektakulärer Umbau

Das Bezirksamt Hamburg-Mitte ist unterdessen zufrieden mit dem Richterspruch. Dieser bestätige, dass das Genehmigungsverfahren rechtens war, heißt es. Nach Darstellung des Senats soll durch den spektakulären Umbau eine Sport- und Freizeithalle in dem Bunker entstehen. Der Investor plant ferner ein Hotel und zwei Gästehäuser. Auf dem Dach soll eine öffentlich frei zugängliche Grünfläche angelegt werden. Auch die Terrassen des Aufbaus sollen begrünt werden.

