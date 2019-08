Stand: 23.08.2019 06:09 Uhr

"Feindeslisten": LKA richtet Info-Telefon ein

Auf sogenannten Feindeslisten, die in rechtsradikalen Kreisen kursieren, stehen auch mehr als 300 Menschen aus Hamburg. Ob man dazu gehört, kann man ab jetzt im Landeskriminalamt (LKA) erfahren, wie Innensenator Andy Grote (SPD) im Gespräch mit NDR 90,3 sagte. Eine konkrete Gefährdung gebe es nach Einschätzung von Bundeskriminalamt und LKA jedoch nicht. "Wir verstehen aber, wenn jemand sagt, das er gerne wissen würde, ob er auf so einer Liste steht", sagte Grote. Auch wenn man sich auf einer Liste im Internet entdeckt habe und wissen wolle, was das zu bedeuten hat, könne man am Telefon Informationen erhalten.

"Feindeslisten": Grote kündigt Info-Telefon an NDR 90,3 - 23.08.2019 06:00 Uhr Mehr als 300 Menschen aus Hamburg stehen auf sogenannten Feindeslisten von Rechtsextremisten. Laut Innensenator Grote kann man sich jetzt telefonisch erkundigen. Anette van Koeverden berichtet.







"Da kann jeder anrufen"

Das Kontakttelefon ist beim LKA Hamburg unter der Nummer 040 - 4286 77 055 zu erreichen. "Da kann jeder anrufen und einfach fragen: Stehe ich auf so einer Liste? Und dann bekommt man auch eine Auskunft dazu, so dass man das für sich auch besser einordnen kann."

Der Senat hatte in seiner Antwort auf eine Kleine Anfrage der Linken bestätigt, dass es auf einer den Sicherheitsbehörden seit 2016 bekannten "Feindesliste" mit knapp 25.000 Einträgen auch 364 Datensätze mit Bezug zu Hamburg gibt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 23.08.2019 | 06:00 Uhr