Fehlalarm im S-Bahntunnel und im Einkaufszentrum

Zwei Fehlalarme haben die Hamburger Feuerwehr am Sonnabend beschäftigt. Am Mittag hatte ein Rauchmelder im S-Bahn-Tunnel zwischen Hauptbahnhof und Altona angeschlagen - ohne dass es gebrannt hat. Um die Ursache zu finden, wurden die S-Bahnzüge zwischenzeitlich umgeleitet. Am frühen Nachmittag wurde wegen eines weiteren Feueralarms vorsorglich das Einkaufszentrum Forum Winterhude geräumt - auch hier war es nur ein Fehlalarm.

