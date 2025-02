Stand: 01.02.2025 19:42 Uhr Fegebank und Dressel fordern Milliarden für Hochschulen

Hamburgs Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) und Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) setzen sich für Milliardeninvestitionen in Hochschulen ein. Fegebank sprach von einem deutschlandweiten Sanierungsstau an Unis. Seit 15 Jahren sei in Hamburg zwar massiv in die Hochschulgebäude investiert worden, dennoch seien in den nächsten zwei Dekaden weitere 6,1 Milliarden Euro nötig. Auf Deutschland hochgerechnet liegt der Finanzbedarf nach Dressels Angaben bei rund 140 Milliarden Euro. Deswegen forderten die Wissenschaftsminister eine Bund-Länder-Offensive.

