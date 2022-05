"Feel Hamburg" mit dem Schauspielerpaar Herbert Herrmann & Nora von Collande Stand: 11.05.2022 05:00 Uhr Bei "Feel Hamburg" spricht Daniel Kaiser mit dem Schauspielerpaar Herbert Herrmann und Nora von Collande, das zurzeit in in der Winterhuder Komödie in dem Stück "Alles was Sie wollen" auf der Bühne steht.

Er ist Schweizer, sie Berlinerin und beide lieben Hamburg. Nora von Collande und Herbert Herrmann haben über zwanzig Jahre in der Hansestadt gelebt und empfinden es bis heute als ein Nachhausekommen, wenn sie wieder in Winterhude auf der Bühne stehen. Und dann gibt es auch immer ein Franzbrötchen. Herbert Herrmann erinnert sich: "Da hat mich ein Hamburger drauf gebracht. Der hat mir jeden Abend ein Franzbrötchen mit in die Vorstellung gebracht. Da wurde ich süchtig."

Feel Hamburg: Herbert Herrmann & Nora von Collande - Schauspielerpaar Sendung: "Feel Hamburg" | 11.05.2022 | 20:00 Uhr | von Kaiser, Daniel 41 Min | Verfügbar bis 11.05.2023 Daniel Kaiser spricht mit Herbert Herrmann und Nora von Collande über ihren Arbeitsalltag und ihre Beziehung zu Hamburg.

"Du zerbrichst vor Ehrfurcht vor der Dame - Ida Ehre!"

Im Gespräch mit Daniel Kaiser erinnert sich Herbert Herrmann auch an sein Engagement in den Hamburger Kammerspielen, wo er 1971 mit der Intendantin und späteren Hamburger Ehrenbürgerin Ida Ehre gemeinsam auf der Bühne stehen durfte. Für Ida Ehre habe man gerne "für die Ehre statt für Gage" gespielt, erzählt der Schauspieler und schwärmt auch ein bisschen von der Kantine in den Kammerspielen, die legendär gewesen sein muss. Aber auch Nora von Collande hat eine besondere Beziehung zu Hamburg. Ihre Mutter war Hamburgerin und hat ihr einen gewissen norddeutschen "Zungenschlag" vererbt.

"Feel Hamburg" - Podcast über das Lebensgefühl in der Stadt

"Feel Hamburg" oder auch "Viel Hamburg". Das Wortspiel ist Programm. Daniel Kaiser und Britta Kehrhahn, die diesen Podcast im wöchentlichen Wechsel moderieren, stellen damit die schönste Stadt der Welt in den Mittelpunkt. Wie sich Hamburg anfühlt, wie es erlebt wird, mit ganz vielen Gästen aus Hamburg. Das können Prominente sein aber auch Nachbarinnen und Nachbarn. Alle Gäste haben eines gemeinsam: Hamburg.

