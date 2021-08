"Feel Hamburg": Musikproduzent Alex Christensen und U96 Stand: 18.08.2021 05:00 Uhr Bei "Feel Hamburg" geht es um das Lebensgefühl in der Stadt und darum, was Hamburg ausmacht. Hier können Sie den Podcast von NDR 90,3 abonnieren.

Seit seinem Überraschungshit "Das Boot" mit dem Technoprojekt U96 spielt der Hamburger Musikproduzent Alex Christensen in der ersten Liga der deutschen Musikschaffenden mit. Er hat mit Stars wie Right Said Fred, Tom Jones, Marianne Rosenberg und Sarah Brightman zusammengearbeitet und mit Paul Anka und Michael Bolton jeweils ein Swing-Album produziert. Für den ESC hat er 2009 das Lied "Miss Kiss Kiss Bang" beigesteuert. Zurzeit gilt seine Leidenschaft der Neuaufnahme von großen Hits der 90er in einer Orchesterversion.

Ein Kind der Elbinsel

Alex Christensen ist im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg aufgewachsen und spricht im Podcast mit Daniel Kaiser über seine Kindheit und Jugend in diesem, etwas raueren Stadtteil.In der neuen Folge von "Feel Hamburg" erzählt er, was U96 für seinen Werdegang bedeutet hat, dass sein Sohn in einem anderen Genre ebenfalls erfolgreich tätig ist und was ein Musikproduzent überhaupt macht.

"Feel Hamburg" - Podcast über das Lebensgefühl in der Stadt

"Feel Hamburg" oder auch "Viel Hamburg". Das Wortspiel ist Programm. Daniel Kaiser und Britta Kehrhahn, die diesen Podcast im wöchentlichen Wechsel moderieren, stellen damit die schönste Stadt der Welt in den Mittelpunkt. Wie sich Hamburg anfühlt, wie es erlebt wird, mit ganz vielen Gästen aus Hamburg. Das können Prominente sein aber auch Nachbarinnen und Nachbarn. Alle Gäste haben eines gemeinsam: Hamburg.

