"Feel Hamburg": Fußballfunktionärin Katja Kraus und der HSV Stand: 25.08.2021 05:00 Uhr Bei "Feel Hamburg" geht es um das Lebensgefühl in der Stadt und darum, was Hamburg ausmacht. In der neuen Folge ist Fußballfunktionärin Katja Kraus zu Gast.

Als der Frauenfußball noch in den Kinderschuhen steckte, war Katja Kraus schon ganz vorne mit dabei. Sie absolvierte 220 Spiele in der Bundesliga und sieben in der deutschen Nationalmannschaft. Als Torhüterin hält sie bis heute mit 1.314 Minuten ohne Gegentor den Rekord in der Frauen-Bundesliga. Nach ihrer aktiven Karriere und dem Studium der Germanistik und Politik hat sich Kraus aber nicht von ihrer Leidenschaft gelöst, sondern als Fußballfunktionärin ebenfalls Karriere gemacht. Mit Britta Kehrhahn spricht die ehemalige Vize-Weltmeisterin in der neuen Folge von "Feel Hamburg"über das Überleben in einer von Männern dominierten Branche, über ihr Engagement für Geschlechtergerechtigkeit und natürlich über ihre Zeit beim HSV.

"Feel Hamburg" - Podcast über das Lebensgefühl in der Stadt

"Feel Hamburg" oder auch "Viel Hamburg". Das Wortspiel ist Programm. Daniel Kaiser und Britta Kehrhahn, die diesen Podcast im wöchentlichen Wechsel moderieren, stellen damit die schönste Stadt der Welt in den Mittelpunkt. Wie sich Hamburg anfühlt, wie es erlebt wird, mit ganz vielen Gästen aus Hamburg. Das können Prominente sein aber auch Nachbarinnen und Nachbarn. Alle Gäste haben eines gemeinsam: Hamburg.

