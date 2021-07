"Feel Hamburg": Der Schulleiter, der den Grimme-Preis gewann Stand: 27.07.2021 11:01 Uhr Bei "Feel Hamburg" geht es um das Lebensgefühl in der Stadt und darum, was Hamburg ausmacht. Hier können Sie den Podcast von NDR 90,3 abonnieren.

Diesmal spricht Britta Kehrhahn mit dem engagierten Hamburger Schulleiter Björn Lengwenus von der Stadtteilschule Dulsberg. Überregional bekannt wurde er durch seine "Dulsberg Late Night Show", die auf You Tube lief und mit der er in seiner Schule ein besonderes Zusammengehörigkeitsgefühl geschaffen hat. Die Show ist mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet worden. Was dieser Erfolg für ihn bedeutet und was er am Stadtteil Dulsberg besonders liebt, verrät er in der neuen Folge "Feel Hamburg".

"Feel Hamburg" - Podcast über das Lebensgefühl in der Stadt

"Feel Hamburg" oder auch "Viel Hamburg". Das Wortspiel ist Programm, wie Gastgeber Daniel Kaiser erklärt: "Wir wollen mit diesem Podcast die schönste Stadt der Welt in den Mittelpunkt stellen. Wie sich Hamburg anfühlt, wie es erlebt wird, mit ganz vielen Gästen aus Hamburg."

Persönlichkeiten aus der Stadt erzählen ihre Geschichten

Britta Kehrhahn, die den Podcast im Wechsel mit Daniel Kaiser moderiert, ergänzt: "Ich freue mich darauf, mit Persönlichkeiten aus der Stadt - mit Menschen zu sprechen, die eine Geschichte zu erzählen haben. Das können Prominente sein aber auch Nachbarinnen und Nachbarn. Alle unsere Gäste haben eines gemeinsam: Hamburg."

Den kostenfreien Podcasts "Feel Hamburg" finden Sie hier, in der NDR Hamburg App, in der ARD Audiothek und bei anderen Podcast-Anbietern.

