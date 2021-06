"Feel Hamburg": Der Podcast, der das Lebensgefühl der Stadt hörbar macht Stand: 29.06.2021 11:30 Uhr Bei "Feel Hamburg" geht es um das Lebensgefühl in der Stadt und darum, was Hamburg ausmacht Hier können Sie den Podcast von NDR 90,3 abonnieren.

NDR 90,3 geht mit einem neuen Podcast an den Start: "Feel Hamburg" oder auch "Viel Hamburg". Das Wortspiel ist Programm, wie Gastgeber Daniel Kaiser erklärt: "Wir wollen mit diesem Podcast die schönste Stadt der Welt in den Mittelpunkt stellen. Wie sich Hamburg anfühlt, wie es erlebt wird, mit ganz vielen Gästen aus Hamburg."

Persönlichkeiten aus der Stadt erzählen ihre Geschichten

Britta Kehrhahn, die den Podcast im Wechsel mit Daniel Kaiser moderiert, ergänzt: "Ich freue mich darauf, mit Persönlichkeiten aus der Stadt - mit Menschen zu sprechen, die eine Geschichte zu erzählen haben. Das können Prominente sein aber auch Nachbarinnen und Nachbarn. Alle unsere Gäste haben eines gemeinsam: Hamburg."

Jan Delay macht den Auftakt

Den Auftakt macht Jan Delay. Der Musiker ist in Hamburg zur Welt gekommen, zur Schule gegangen, erwachsen geworden und lebt mit seiner Familie in Hamburg. Zu hören ist das Gespräch mit Daniel Kaiser ab 30. Juni um 10 Uhr überall dort, wo es Podcasts gibt. In der Woche danach sprechen Britta Kehrhahn und der zweimalige Olympiasieger im Feldhockey Moritz Fürste über sein Leben nach dem Karriereende und die Sportstadt Hamburg. Eine neue Folge von "Feel Hamburg" gibt es jeden Mittwoch.

Die erste Folge des kostenfreien Podcasts "Feel (Viel) Hamburg" mit Jan Delay finden Sie ab Mittwoch auf dieser Seite, in der NDR Hamburg App, in der ARD Audiothek und bei anderen Podcast-Anbietern.

