"Feel Hamburg": Corny Littmann - 30 Jahre Schmidt's Tivoli Stand: 01.09.2021 05:00 Uhr Bei "Feel Hamburg" geht es um das Lebensgefühl in der Stadt und darum, was Hamburg ausmacht. In der neuen Folge ist Theatermacher Corny Littmann zu Gast.

Er gehört zum Hamburger Kiez wie die Herbertstraße und die Davidwache: Theatermacher und LGBT-Aktivist Corny Littmann. Unter seiner Regie wurde aus dem heruntergekommenen Schmidt Theater im Laufe der letzten 33 Jahren eines der führenden deutschen Privattheater. Und dazu kamen einige erfolgreiche Ableger, wie das Tivoli, der Escape-Room Scurrilum und das Lindenberg-Museum Panik City. In der neuen Folge des Podcasts "Feel Hamburg" spricht Daniel Kaiser mit dem umtriebigen Allroundgenie über die Veränderungen auf St. Pauli und Littmanns Anfänge als Schauspieler.

Corny Littmann der Privatmann

Psychologiestudium, Mitglied der Theatergruppe "Brühwarm", politisches Engagement bei der Grün-Alternativen Liste (GAL), Spitzenkandidat der Grünen in Hamburg, Gründung des Tourneetheaters "Familie Schmidt", Wiederbelebung des Schmidt Theaters, Präsident des FC St. Pauli - Corny Littmann führt ein Leben auf der Überholspur. Was er in seiner spärlichen Freizeit macht, wie er lebt und ob er Pläne für etwas so Bürgerliches wie die Rente hat, ist ebenfalls Thema des Podcasts "Feel Hamburg".

"Feel Hamburg" - Podcast über das Lebensgefühl in der Stadt

"Feel Hamburg" oder auch "Viel Hamburg". Das Wortspiel ist Programm. Daniel Kaiser und Britta Kehrhahn, die diesen Podcast im wöchentlichen Wechsel moderieren, stellen damit die schönste Stadt der Welt in den Mittelpunkt. Wie sich Hamburg anfühlt, wie es erlebt wird, mit ganz vielen Gästen aus Hamburg. Das können Prominente sein aber auch Nachbarinnen und Nachbarn. Alle Gäste haben eines gemeinsam: Hamburg.

Abonnieren "Feel Hamburg" Britta Kehrhahn und Daniel Kaiser sprechen mit Menschen aus der Stadt, die etwas zu erzählen haben. mehr

Den kostenfreien Podcasts "Feel Hamburg" finden Sie hier, in der NDR Hamburg App, in der ARD Audiothek und bei anderen Podcast-Anbietern.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Feel Hamburg | 01.09.2021 | 06:20 Uhr