Faustschläge ins Gesicht: Prozess gegen Rocker in Hamburg Stand: 16.01.2023 13:37 Uhr Mehr als vier Jahre nach einem Angriff auf zwei junge Männer im Hamburger Stadtteil St. Pauli hat am Montag der Prozess gegen einen 33-Jährigen vor dem Hamburger Landgericht begonnen. Der Mann soll Mitglied der Rockergruppe "Hells Angels" sein.

Der Angeklagte soll laut Anklage zusammen mit neun weiteren Personen aus dem Rockermilieu den Männern in der Silbersackstraße massive Faustschläge ins Gesicht versetzt haben. Drei seiner Begleiter sollen bei der Tat am frühen Morgen des 7. Oktober 2018 jeweils die Arme der Opfer festgehalten haben, um dem Angeklagten gezielte Schläge gegen den Kopf zu ermöglichen.

Anklage wegen gefährlicher Körperverletzung

Die beiden jungen Männer, die damals nach Polizeiangaben 21 Jahre alt waren, erlitten mehrere Frakturen im Gesicht und einer von ihnen auch eine Gehirnerschütterung. Die Anklage lautet auf gefährliche Körperverletzung. Die Polizei hatte damals mitgeteilt, die beiden 21-Jährigen seien vor der Tat mit einer Frau in Streit geraten.

Opfer vor Gericht: "Das war er"

"Ich weiß bis heute nicht, warum mir das passiert ist," sagte einer der beiden Männer, die zusammengeschlagen wurden, am Montag vor Gericht. Und er fragte: "Was habe ich denn getan?" Er ist selbst sehr groß und kräftig, aber damals auf dem Kiez hatte er keine Chance. Er stand nach eigenen Angaben mit einem Bekannten auf dem Bürgersteig und telefonierte. Dabei habe er beobachtet, wie eine Gruppe Männer aus einem Mercedes ausstieg und dabei ein anderes Auto beschädigte. Danach sei die Gruppe auch schon auf ihn losgegangen, sagte er. Einer schlug ihm kräftig mit der Faust ins Gesicht und zertrümmerte mehrere Knochen. "Das war er", sagt der Zeuge und deutete auf den Angeklagten.

Angeklagter spricht von einem "dynamischen Geschehen"

Dieser ist der Polizei als "Hells Angel" bekannt. Der 33-Jährige sitzt wegen Drogenhandels bereits für fünf Jahre im Gefängnis. Nun drohen ihm weitere Jahre in Haft. Bei einem Geständnis, so die Vereinbarung vor Gericht, würde die Gesamtstrafe höchstens sechs Jahre und zwei Monate betragen. Der Angeklagte sprach allerdings nur von einem "dynamischen Geschehen", in das er damals eingegriffen habe.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 16.01.2023 | 14:00 Uhr