Fastenmonat Ramadan ist jetzt beendet Stand: 10.03.2024 20:03 Uhr Am Dienstagabend, zum Sonnenuntergang um 20.11 Uhr, ist der muslimische Fastenmonat Ramadan zu Ende gegangen. Am Mittwochmorgen beginnt das Fest des Fastenbrechens, auch in den Hamburger Moscheen.

In der Türkei heißt das dreitägige Fest Zuckerfest, weil besonders viele Süßigkeiten gegessen werden. Der arabische Name ist Eid al-Fitr. Schon in den letzten Tagen des Fastenmonats haben sich muslimische Familien und Gemeinden darauf vorbereitet, haben aufwendig gebacken und gekocht. Am Dienstagabend, nach dem letzten Sonnenuntergang im Ramadan, wurde in den Familien gefeiert.

Tage voller Dankbarkeit und Freude

Ab Mittwochmorgen füllen sich die Hamburger Moscheen, unter anderem die Muhajirin Moschee im Stadtteil St. Georg. Frauen, Männer und Kinder ziehen sich neue, festliche Kleidung an und strömen in die Gebetshäuser oder auf einen Platz unter freiem Himmel. Es sind Tage des Dankes und der Freude, an denen man sich gegenseitig um Vergebung bittet.

Schulfrei für muslimische Schüler

Noch bis zum Wochenende wird in den Familien und Gemeinden gefeiert. Auch in Hamburg können gläubige Muslime am Mittwoch Urlaub nehmen und ihre Kinder müssen nicht in die Schule gehen.

AUDIO: Volle Moscheen zum Ende des Ramadan (1 Min)

