Stand: 08.02.2025 11:35 Uhr Fast alle Parteien melden steigende Mitgliederzahlen

In Norddeutschland engagieren sich immer mehr Menschen in politischen Parteien. Das ergab eine Umfrage der Nachrichtenagentur dpa bei den Landesparteizentralen. Deutliche Zuwächse meldete demnach Die Linke. Die AfD legte seit Jahresbeginn vor allem in Niedersachsen und in Mecklenburg-Vorpommern zu. Im Nordosten gab es bei der SPD einen leichten Rückgang, in den übrigen norddeutschen Ländern aber Zuwächse. Die Grünen verbuchten ebenso wie die CDU steigende Mitgliederzahlen. Bei der FDP blieben sie stabil oder sanken leicht.

