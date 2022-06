Stand: 13.06.2022 09:58 Uhr Fast 84 Millionen Euro Corona-Hilfen zurückgefordert

Die Stadt Hamburg hat bis jetzt fast 84 Millionen Euro an zu Unrecht gezahlten Corona-Hilfen zurückgefordert. Davon wurden laut der Senatsantwort auf eine CDU-Anfrage bisher fast 33 Millionen Euro tatsächlich zurückgezahlt. 39 Personen wurden demnach bisher wegen Subventions-Betrugs verurteilt, viele Verfahren laufen aber noch. Insgesamt wurden seit Beginn mehr als zehn Milliarden Euro in Form von direkten Hilfen oder Steuerhilfen zur Krisenbewältigung an die Hamburger Wirtschaft geleistet. | Sendedatum NDR 90,3: 13.06.2022 10:00

