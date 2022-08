Stand: 01.08.2022 13:41 Uhr Fast 400 neue Referendare an Hamburgs Schulen

Bundesweit werden Lehrkräfte gesucht - aber Hamburg kann seine Stellen für Referendare und Referendarinnen leicht besetzten. 398 Nachwuchslehrkräfte sind nach dem Studium jetzt in die zweite Phase ihrer Lehrerausbildung gestartet. Laut Schulbehörde hatten sich fast doppelt so viele beworben. Die Einstellungsquote liegt bei knapp bei 55 Prozent. Um mehr Lehrkräfte auszubilden, stieg die Zahl der Ausbildungsplätze in den vergangenen vier Jahren um rund 240 Stellen. | Sendedatum NDR 90,3: 01.08.2022 14:00

