Fassadenbegrünung: Großes Projekt bei DESY in Hamburg Stand: 29.04.2021 07:18 Uhr Die Fassaden in Hamburg sollen grüner werden. Auf dem Gelände des Forschungszentrums DESY unterstützt die Umweltbehörde jetzt mit 410.000 Euro eines der größten Projekte in der Hansestadt.

So groß wie ein halbes Fussballfeld - aber nicht flach liegend, sondern senkrecht aufgestellt - so groß ist zusammengenommen die Fassadenfläche, die einmal auf dem DESY-Forschungszentrum grün bepflanzt sein wird. Die Bepflanzung der 4.600 Quadratmeter soll ein besseres Mikroklima erzeugen. Außerdem will man den Kühlungseffekt nutzen und so auch die Klimatisierung der großen Versuchshallen energiesparender betreiben.

Regenwasser soll besser genutzt werden

Und es sehe auch noch schön aus, ergänzt Umweltseantor Jens Kerstan (Grüne). Er verweist aber auch darauf, dass man das Regenwasser besser nutzen will. Auf dem Gelände im Stadtteil Bahrenfeld plant man langfristig, vom städtischen Abwasserkanalnetz unabhängig zu werden. Durch zusätzliche Gründächer soll das Regenwasser langsamer versickern und das überschüssige Wasser dann in Teichen gesammelt werden. Von dort soll später auch die Fassadenbegrünung mit ausreichend Wasser versorgt werden.

Umweltbehörde fördert Fassadengrün

Fördermittel für vertikale Gärten oder Fassadengrün können in Hamburg auch Privatleute beantragen. Bis zu 40 Prozent der Kosten, aber maximal 100.000 Euro übernimmt dann die Umweltbehörde.

